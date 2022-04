Droga: sorpreso con eroina e cocaina, un arresto a Catanzaro

(ANSA) - CATANZARO, 04 APR - Aveva indosso un busta con tre involucri contenenti rispettivamente 35 grammi di eroina e 12,25 grammi di cocaina. Un uomo B.R. è stato arrestato e posto ai domiciliari dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Catanzaro.

I poliziotti, impegnati in alcunu servizi di controllo del territorio nella zona sud del capoluogo, hanno notato l'uomo, a loro noto per diversi precedenti penali anche in materia di stupefacenti, lo hanno fermato per sottoporlo ad un controllo.

Vistosi scoperto B.R. ha consegnato una busta trasparente che nascondeva nei pantaloni con all'interno un bilancino di precisione intriso di sostanza stupefacente, gli involucri con la sostanza stupefacente. Le analisi svolte dal Gabinetto della Polizia scientifica hanno confermato la natura e il peso degli stupefacenti che sono stati sequestrati assieme ad bilancino e alla somma di 85 euro, divisa in banconote di piccolo taglio, presumibile provento dello spaccio. (ANSA).