Covid:in Calabria crescono ricoveri, tasso positività al 25%

(ANSA) - CATANZARO, 04 APR - Prosegue l'andamento altalenante della diffusione del Covid 19 in Calabria, dove, nelle ultime 24 ore, si registra un nuovo aumento dei ricoveri in area medica e sei vittime, con il totale che arriva a 2.334. I nuovi casi sono 1.997 a fronte di 7.973 tamponi fatti, con il tasso di positività che sale dal 17,95% di ieri al 25,05% di oggi.

Incremento di 16 ricoveri - nel saldo tra ingressi ed uscite - nei reparti di area medica (364), mentre restano stabili a 20 quelli in terapia intensiva. I casi attivi sono 78.668 (+802), gli isolati a domicilio 78.284 (+786) mentre i nuovi guariti 1.189. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è 2.699.269 con 305.242 positivi. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. (ANSA).