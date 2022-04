Covid:in Calabria 2.502 casi,positività al 21,33%. 4 vittime

(ANSA) - CATANZARO, 02 APR - Sono 2.502 i nuovi positivi al Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore in Calabria a fronte di 11.729 tamponi fatti. Il tasso di positività scende così dal 22,87% di ieri al 21,33% di oggi. Quattro le vittime, con il totale da inizio pandemia che arriva a 2.318.

In calo di sette unità - nel saldo tra ingressi ed uscite - il numero dei ricoverati in area medica (355) mentre cresce di 1 (21) quello dei ricoverati in terapia intensiva. Il tasso di occupazione dei posti letto in area medica - secondo i dati Agenas aggiornati a ieri - è del 34% mentre quello in terapia intensiva del 10%. Il primo aprile 2021 - sempre secondo i dati Agenas - gli stessi dati erano, rispettivamente, del 44 e 22%. I casi attivi sono attualmente 77.284 (+841), gli isolati a domicilio 76.908 (+847) mentre i nuovi guariti 1.657. Ad oggi il totale dei tamponi fatti è di 2.681.870 con 301.553 positivi. I dati giornalieri sono comunicati dai dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. (ANSA).