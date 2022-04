Agguato nel cosentino, gambizzato un quarantacinquenne

(ANSA) - CETRARO, 01 APR - Un uomo di 45 anni, di cui non sono state fornite le generalità, è rimasto ferito in un agguato, a colpi di pistola, avvenuto la scorsa notte a Cetraro, in provincia di Cosenza. Secondo una prima ricostruzione la vittima, che ha precedenti di polizia, si trovava nei pressi della propria abitazione quando una persona gli ha sparato ferendolo agli arti inferiori.

Il ferito è stato soccorso e trasportato d'urgenza nell'ospedale "Annunziata" di Cosenza per le cure del caso. Secondo quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita e, al momento, non avrebbe fornito indicazioni e dettagli utili alla ricostruzione dei fatti. Sulle motivazioni dell'accaduto e per ricostruire l'esatta dinamica dell'agguato indagano i carabinieri della Compagnia di Paola. (ANSA).