Covid: Calabria, in calo i ricoveri, 12 le vittime

(ANSA) - CATANZARO, 31 MAR - Ricoveri da Covid in calo in Calabria, dove nelle ultime 24 ore si registrano, nel saldo tra ingressi ed uscite, -11 degenti in area medica (368) e -5 (19) in terapia intensiva. Restano alti, invece, i decessi. Rispetto alle 24 ore precedenti se ne registrano 12, con il totale che sale a 2.308. I nuovi casi di Covid registrati sono 1.933 a fronte di 9.456 tamponi fatti, con il tasso di positività che scende al 20,44% dal 21,82%.

I nuovi guariti sono 1.744. Ancora in crescita i casi attivi e gli isolati a domicilio, rispettivamente +177 (74.962) e +193 (74.575).

In Calabria, ad oggi - secondo i dati giornalieri comunicati dai dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria - sono stati fatti, in totale, 2.654.940 tamponi con 295.574 positivi. (ANSA).