Senato:formalizzate dimissioni Minasi,le subentra De Angelis

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - La senatrice Tilde Minasi, della Lega, con lettera del 23 marzo scorso, "ha rassegnato le dimissioni dalla carica di senatore, optando per quella di assessore per le Politiche sociali della Regione Calabria". Lo ha comunicato all'Aula il presidente di turno, Ignazio La Russa, che ha aggiunto come il Senato "ne abbia preso atto", invitando la Giunta delle elezioni a fissare "immediatamente" una convocazione per la proclamazione di un nuovo senatore in sostituzione della Minasi.

L'Aula è stata riconvocata dopo pochi minuti ed è stata comunicata la decisione della Giunta di sostituire Minasi con Fausto De Angelis. (ANSA).