Carne congelata e conservata male in macelleria,una denuncia

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 29 MAR - Aveva congelato oltre 80 chilogrammi di carne, all'origine fresca, utilizzando apparecchiature non idonee. Il titolare di una macelleria di un comune del reggino è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri del Nas di Reggio Calabria per conservazione in cattivo stato di alimenti. Nei confronti del commerciante sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di duemila euro.

I militari, in particolare, nell'ambito di controlli mirati sulla filiera dei prodotti carnei, hanno effettuato un'ispezione all'interno dell'esercizio commerciale rilevando che il prodotto conservato presentava bruciature da freddo ed in parte era privo di protezione e di indicazioni sull'origine. procedure di conservazione Gli alimenti, del valore di circa 1000 euro, sono stati sottoposti a sequestro penale in attesa della distruzione.

Misure di conservazione inadeguate degli alimenti mettono in serio pericolo la salute dei consumatori, convinti di comperare un prodotto genuino. (ANSA).