Occhiuto incontra Mogol,dedica speciale paroliere a Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 28 MAR - Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha incontrato Giulio Rapetti Mogol.

L'incontro é avvenuto nello studio di Occhiuto nella cittadella regionale "Jole Santelli", a Catanzaro.

Mogol, diretto nell'aeroporto di Lamezia Terme per rientrare a Milano, era di ritorno da Cosenza, dove ieri ha presenziato all'inaugurazione della scultura dedicata a Lucio Battisti ed a lui dall'Amministrazione comunale.

Il paroliere, nel corso dell'incontro con Occhiuto, ha scritto, come ha detto il presidente della Regione in un video postato sul suo profilo Facebook, "una dedica speciale alla Calabria.

Mogol - ha aggiunto il Governatore - é una persona di una creatività straordinaria. Con lui abbiamo parlato di prevenzione primaria, di ambiente, di sviluppo e di cultura. E' un 'pozzo' di idee ed é così bello parlare con lui perché dimostra che giovani si diventa. E lui lo diventa continuamente".

"La Calabria - é il testo della dedica di Mogol - regione baciata dal sole e dal mare. Gente forte e generosa. E' bello avere per amico un calabrese". (ANSA).