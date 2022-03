Covid: Calabria, balzo ingressi in intensiva e 1.766 contagi

(ANSA) - CATANZARO, 28 MAR - Otto nuovi ingressi in terapia intensiva, dove in totale si contano 25 ricoveri e 14 decessi registrati tra ieri e oggi (2.278 vittime). Non si attenua la morsa del Covid 19 in Calabria. Sono 1.766 (con 8.188 tamponi), a fronte dei 1.897 di ieri (10.085 test), i contagi riscontrati e segnalati dal Bollettino regionale che rileva anche un tasso di positività del 21,57% (era al 18,81 ieri). Aumentano gli ingressi anche nei reparti ordinari 8 ieri e uno oggi che portano il dato complessivo delle occupazioni dei posti letto a 376. I guariti sono 211.553 (+1.047), mentre gli attualmente positivi 72.745 (+711) e gli isolati 72.344 (+708).

In Calabria, ad oggi - secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti è pari a 2.615.164. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 286.576. (ANSA).