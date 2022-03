Tentano furto rame in cantiere nuovo Tribunale, due arresti

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 26 MAR - Erano intenti a rubare alcuni cavi elettrici in rame all'interno del cantiere per la costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia. M. N. V. , di 25 anni,e B. E. D. di 32, entrambi di nazionalità romena, sono stati arrestati dagli agenti delle Volanti di Reggo Calabria in flagranza con l'accusa di tentato furto.

I poliziotti, impegnati nell'attività di controllo del territorio nella zona del Ce.Dir., in transito davanti al cantiere, hanno notato un varco nella recinzione metallica che ne delimita l'area dei lavori ed hanno effettuato un controllo all'interno dove hanno trovato e bloccato i due che erano intenti a prelevare il materiale. A seguito di un'ispezione nell'area, gli agenti hanno individuato 360 chilogrammi di cavi, già accatastati, pronti per essere trasportati per poi recuperare il rame da destinare al mercato clandestino.

Successivamente è stato individuato e fermato anche un terzo complice, un connazionale dei due, R. M.di 44 anni, che è stato denunciato per lo stesso reato. Sequestrata anche un'auto.

