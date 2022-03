Calcio:fumogeni in campo, Daspo per due tifosi del Crotone

(ANSA) - CROTONE, 26 MAR - Il questore di Crotone, Marco Giambra, ha emesso due Daspo a carico di altrettanti tifosi della squadra cittadina che, in occasione degli incontri di calcio Crotone-Cosenza del 23 febbraio e Crotone-Frosinone del 15 marzo scorsi, nello stadio "Scida", si sono resi responsabili di accensione e lancio di fumogeni sul campo di gioco dal settore curva sud, costringendo alla sospensione temporanea delle partite.

In particolare, quasi allo scadere del secondo tempo del derby con il Cosenza, un primo tifoso dalla curva sud ha lanciato sul campo di gioco un fumogeno ed una bottiglietta in plastica chiusa piena d'acqua, mentre in occasione dell'incontro con la compagine laziale, un altro tifoso, sempre dal medesimo settore e sempre alla fine del secondo tempo, ha acceso e lanciato un fumogeno di colore blu a ridosso dell'area di rigore.

I due supporter sono stati individuati e denunciati dalla Digos grazie all'analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza. Ad entrambi è stato comminato il divieto di accesso, per la durata di due anni, ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive. (ANSA).