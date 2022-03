Comunali:Catanzaro;Donato,con me alcuni partiti centrodestra

(ANSA) - CATANZARO, 23 MAR - Affollata convention del docente universitario Valerio Donato per presentare la propria candidatura a sindaco di Catanzaro. Donato ha ha risposto alle domande dell'analista politica Martina Carone, docente di Analisi dei media all'Università di Padova e manager Quorum/YouTrand.

Un'intervista a tutto campo nel corso della quale il docente, fino a pochi giorni fa iscritto al Pd, ha illustrato le "ragioni profonde" della sua candidatura ed i "progetti concreti e le idee sullo sviluppo" del capoluogo.

Nel corso della serata è stato anche presentato in anteprima il video promo della candidatura a sindaco di Donato.

"Quella che rappresento - ha affermato il docente di Diritto privato all'Università Magna Grecia - è una proposta che si è aperta alle adesioni di tutte le forze politiche e di tutti gli orientamenti. Oggi è possibile registrare un'adesione forte da parte di una componente di sinistra, di centro e anche un grande interesse di alcuni partiti del centrodestra, nella componente più moderata".

"Con tutti, senza compromessi" é lo slogan scelto da Donato per dimostrare il suo intendimento di rivolgersi "a tutte le forze sane della città al fine di costruire un 'Governo di salute pubblica' che risollevi Catanzaro dal profondo declino che vive ormai da troppi anni".

"Non potranno fare parte della mia coalizione civica i principali protagonisti politici della stagione amministrativa che sta per volgere al termine", ha detto inoltre Donato, facendo riferimento, in particolare, in questo senso, alle "responsabilità politiche del sindaco uscente, Sergio Abramo, e dell'ex presidente del Consiglio regionale, Domenico Tallini, i quali - ha sottolineato - non potranno fare parte della nostra proposta politica". (ANSA).