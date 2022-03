Covid:Calabria;nuova impennata contagi (+3.994),tasso al 29%

(ANSA) - CATANZARO, 22 MAR - S'impenna di nuovo in Calabria la curva dei contagi che sfiorano quota 4 mila: sono per l'esattezza 3.994 (ieri erano 2.134), i casi riscontrati nelle ultime 24 ore con 13.742 tamponi e il tasso di positività che dal 24,54 schizza al 29,4%. Alto anche il dato dei decessi, 9 per un totale di 2.234 vittime dall'esordio della pandemia. In aumento pure i ricoveri sia nei reparti ordinati, +5 (377), sia nelle terapie intensive,+1 (13). In guariti, invece, sono 201.932 (+2.388) mentre gli attualmente positivi 66.165 (+1.597) e gli isolati a domicilio 65.775 (+1.591).

In Calabria, ad oggi - riportano i dati giornalieri relativi sull'epidemia da Covid 19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Calabria - il totale dei tamponi eseguiti è pari a 2.536.868 e le persone risultate positive al Coronavirus sono 270.331. (ANSA).