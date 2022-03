Covid: Calabria; diminuiscono contagi e ricoveri, sale tasso

(ANSA) - CATANZARO, 20 MAR - Migliora, sia pure parzialmente, l'incidenza del Covid in Calabria. Si registra un numero inferiore di nuovi contagi, passati dai 2.920 di ieri a 2.197 (totale 264.203).

In calo anche i ricoveri nei reparti di cura, che adesso sono complessivamente 357 (-8), e quelli nelle rianimazioni, in tutto 12 (-2). Le vittime sono 3, con il totale dei decessi che raggiunge quota 2.221, Il tasso di positività aumenta dal 20,94% al 24,36%, con +9.019 tamponi effettuati (dato complessivo 2.514.420).

I guariti sono 198.580 (+1.093), gli attualmente positivi 63.402 (+1.101) e le persone in isolamento 63.033 (+1.111). I dati sono riportati nel Bollettino quotidiano della Regione in base alle comunicazioni dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: - Catanzaro: casi attivi 5.667 (64 in reparto, 5 in terapia intensiva, 5.598 in isolamento domiciliare); casi chiusi 28.499 (28.254 guariti, 245 deceduti). - Cosenza: casi attivi 24.751 (115 in reparto, 1 in terapia intensiva, 24.635 in isolamento domiciliare); casi chiusi 37.471 (36.524 guariti, 947 deceduti). - Crotone: casi attivi 4.448 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4.420 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22.502 (22.309 guariti, 193 deceduti). - Reggio Calabria: casi attivi 13.315 (132 in reparto, 6 in terapia intensiva, 13.177 in isolamento domiciliare); casi chiusi 95.023 (94.357 guariti, 666 deceduti). - Vibo Valentia: casi attivi 14.852 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 14.836 in isolamento domiciliare); casi chiusi 15.688 (15.530 guariti, 158 deceduti).