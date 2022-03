Covid: Calabria ritorna in zona bianca

(ANSA) - CATANZARO, 18 MAR - La Calabria ritorna in zona bianca. A distanza di oltre tre mesi dall'ingresso della regione in fascia gialla, era il 13 dicembre scorso, rimarranno solo poche restrizioni da osservare come l'uso della mascherina e il distanziamento. La decisione è contenuta in un'ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza a seguito dei dati emersi dal monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero Salute-Regioni sull'andamento dell'epidemia da Covid-19 nelle varie regioni.

In Calabria, negli ultimi giorni, sono aumentati di molto i contagi che hanno toccato anche punte mai raggiunte prima.

Aumentati anche i ricoveri nei reparti ordinari mentre sono in diminuzione, o comunque più contenuti, quelli nelle terapie intensive.

In vista della fine dello stato di emergenza, fissato al prossimo 31 di marzo, il governo Draghi, ha presentato il decreto Covid che sospenderà l'uso del sistema a colori delle regioni dal primo aprile 2022. Sarà eliminato l'obbligo di Green Pass per bar e ristoranti all'aperto o sui mezzi di trasporto, dove è previsto l'utilizzo della mascherina Ffp2. Capienza completa per stadi e discoteche. (ANSA).