Covid: Calabria, aumentano ancora contagi e tasso positività

(ANSA) - CATANZARO, 17 MAR - Non accenna ad attenuarsi l'incidenza del Covid in Calabria. Anzi la diffusione del virus aumenta, facendo registrare picchi record. Aumentano ancora contagi e tasso di positività, che toccano, rispettivamente, punte di 4.008 (totale 256.102) e del 26,33%. I nuovi tamponi effettuati sono 15.222 (totale 2.478.154). Si registrano 11 nuovi decessi, con il dato complessivo che raggiunge quota 2.208. I ricoveri nei reparti di cura aumentano di 11 unità, portando il totale a 347. Diminuiscono di 2, invece, quelli nelle rianimazioni, che sono adesso 14. I guariti sono 195.146 (+ 1.624), gli attualmente positivi 58.748 (+2.373) e gli isolati a domicilio 58.387 (+2.364). I dati sono contenuti nel Bollettino quotidiano diramato dalla Regione sulla base dei dati forniti dai Dipartimenti di prevenzione delle cinque Aziende sanitarie provinciali. Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti. Catanzaro: casi attivi 4.986 (67 in reparto, 7 in terapia intensiva, 4.912 in isolamento domiciliare); casi chiusi 27.883 (27.641 guariti, 242 deceduti). Cosenza: casi attivi 22.160 (113 in reparto, 1 in terapia intensiva, 22.046 in isolamento domiciliare); casi chiusi 37.171 (36.228 guariti, 943 deceduti). Crotone: casi attivi 4.527 (26 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4.501 in isolamento domiciliare); casi chiusi 21.708 (21.516 guariti, 192 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 12.359 (127 in reparto, 6 in terapia intensiva, 12.226 in isolamento domiciliare); casi chiusi 93.321 (92.660 guariti, 661 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 14.374 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 14.362 in isolamento domiciliare); casi chiusi 15.658 (15.500 guariti, 158 deceduti).