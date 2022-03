Covid: Calabria, aumentano ancora contagi e tasso positività (2)

(ANSA) - CATANZARO, 17 MAR - Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: - Catanzaro: casi attivi 4.986 (67 in reparto, 7 in terapia intensiva, 4.912 in isolamento domiciliare); casi chiusi 27.883 (27.641 guariti, 242 deceduti).

- Cosenza: casi attivi 22.160 (113 in reparto, 1 in terapia intensiva, 22.046 in isolamento domiciliare); casi chiusi 37.171 (36.228 guariti, 943 deceduti).

- Crotone: casi attivi 4.527 (26 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4.501 in isolamento domiciliare); casi chiusi 21.708 (21.516 guariti, 192 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 12.359 (127 in reparto, 6 in terapia intensiva, 12.226 in isolamento domiciliare); casi chiusi 93.321 (92.660 guariti, 661 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 14.374 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 14.362 in isolamento domiciliare); casi chiusi 15.658 (15.500 guariti, 158 deceduti). (ANSA).