Aggredisce padre per avere denaro per droga, arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato a Crotone un uomo di 45 anni, con problemi di tossicodipendenza, accusato di stalking ed estorsione per avere minacciato ed aggredito il padre allo scopo di costringerlo a consegnargli denaro che gli serviva per acquistare le dosi di droga.

A carico dell'uomo é stato eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Crotone su richiesta della Procura della Repubblica. A subire minacce anche la madre dell'uomo.

Le indagini che hanno portato all'arresto sono state avviate dagli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Crotone dopo che il padre del quarantacinquenne ha presentato una denuncia, riferendo delle continue minacce e vessazioni da parte del figlio.

I genitori dell'uomo, a causa del comportamento del quarantacinquenne, erano costrette a vivere in stato di soggezione, come constatato dal personale della Squadra volanti in occasione di numerosi interventi che avevano effettuato.

