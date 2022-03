Auto: nel 2001 in Calabria 386 centri revisione autorizzati

(ANSA) - CATANZARO, 16 MAR - In Calabria, nel 2021, erano 386 i centri autorizzati a effettuare le revisioni periodiche degli autoveicoli. E' quanto si rileva da un'elaborazione dell'Osservatorio Autopromotec su informazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La provincia calabrese con il maggior numero di centri revisione per auto è quella di Cosenza (143), seguita da Reggio (91), Catanzaro (80), Vibo (38) e Crotone (34). La rete dei centri di revisioni auto in Calabria è passata dai 378 del 2020 ai 386 del 2021 (con un aumento del 2,1%). I A livello nazionale, nel 2021 sono stati censiti 9.164 i centri autorizzati ad effettuare le revisioni periodiche degli autoveicoli. Rispetto al 2020, quando erano attivi 9.143 centri, nel 2021 è stato registrato un aumento pari a 21 unità (+0,2%).

"Si tratta di una leggerissima crescita - fanno sapere gli esperti dell'Osservatorio Autopromotec - che evidenzia un quadro stabile per il settore delle revisioni auto, settore che è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza e diminuire l'impatto ambientale dei mezzi che circolano nel nostro Paese".

