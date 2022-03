Covid:in Calabria 1.547 nuovi contagi e otto decessi

(ANSA) - CATANZARO, 14 MAR - Sono 1.547, in calo rispetto a ieri quanto erano 1.838, i contagi registrati nelle ultime 24 ore in Calabria con 7.969 tamponi e il tasso di positività che dal 18,87, sale al 19,41%. Otto i nuovi decessi che aggiunti ai due registrati ieri portano il totale dall'inizio della pandemia a 2.188. Aumentano di 12 gli ingressi nei reparti ordinari dove se ne contano in totale 325.In ulteriore calo i posti letto occupati nelle terapie intensive, -1 (14). I guariti sono 190.264 (+1.376), gli attualmente positivi 51.690 (+163); in isolamento 51.351 (+152).

In Calabria, ad oggi - secondo quanto rilevato dai dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti è pari a 2.431.284. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 244.142. (ANSA).