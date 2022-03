Stalking: perseguita ex compagna che lo denuncia, arrestato

(ANSA) - CROTONE, 12 MAR - Un trentunenne é stato arrestato e posto ai domiciliari dalla Polizia a Crotone con l'accusa di avere compiuto una lunga serie di atti persecutori ai danni dell'ex compagna per costringerla a riprendere la loro relazione dopo che la donna aveva deciso di interromperla.

Le indagini che hanno portato all'arresto sono state avviate sulla base di una denuncia presentata dalla vittima delle persecuzioni, costretta a subire uno stato d'ansia e di turbamento a causa del comportamento dell'ex compagno. A carico dell'uomo, già in passato responsabile di condotte analoghe, é stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Crotone su richiesta della Procura della Repubblica.

In un'occasione, secondo quanto riferito dalla donna nella denuncia, il trentunenne avrebbe anche aggredito l'ex compagna, procurandole lesioni. Le persecuzioni si sarebbero concretizzate anche in continui pedinamenti, appostamenti e telefonate.

Le accuse a carico del trentunenne si basano anche sulle testimonianze di alcune persone che hanno assistito alle violenze messe in atto dall'uomo. (ANSA).