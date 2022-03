Covid: Calabria; più 2.470 contagi, stabile tasso positività

(ANSA) - CATANZARO, 12 MAR - Aumento dei contagi, ma in modo stabile, con 2.470 nuovi casi, in lieve aumento rispetto a ieri, quando erano stati 2.451, e con 12.028 tamponi effettuati (totale 2.413.576); tasso di positività al 20,54%, leggermente superiore rispetto al precedente (20,02); sette decessi, dato identico a quello di ieri e con il totale che raggiunge quota 2.178: tre ricoveri in più nei reparti ordinari (totale 312) ed uno in meno nelle rianimazioni (15). Sono questi i dati salienti dell'incidenza del Covid in Calabria riportati nel Bollettino quotidiano della Regione redatto sulla base delle comunicazioni pervenute dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali.

Complessivamente, le persone risultate positive nella regione dall'inizio dell'epidemia sono 240.757. I guariti sono 188.102 (+1.061), gli attualmente positivi 50.477 (+1.402) e gli isolati a domicilio 50.150 (+1.400). (ANSA).