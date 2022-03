Covid: Calabria; più 2.470 contagi, stabile tasso positività (2)

(ANSA) - CATANZARO, 12 MAR - Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti.

- Catanzaro: casi attivi 4.646 (62 in reparto, 8 in terapia intensiva, 4.576 in isolamento domiciliare); casi chiusi 26.394 (26.156 guariti, 238 deceduti).

- Cosenza: casi attivi 17.924 (92 in reparto, 2 in terapia intensiva, 17.830 in isolamento domiciliare); casi chiusi 36.947 (36.016 guariti, 931 deceduti).

- Crotone: casi attivi 3.933 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.905 in isolamento domiciliare); casi chiusi 20.645 (20.456 guariti, 189 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 10.258 (123 in reparto, 5 in terapia intensiva, 10.130 in isolamento domiciliare); casi chiusi 89.408 (88.755 guariti, 653 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 13.443 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13.436 in isolamento domiciliare); casi chiusi 15.276 (15.121 guariti, 155 deceduti). (ANSA).