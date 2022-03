Covid:Calabria, aumentano contagi e ricoveri in rianimazioni

(ANSA) - CATANZARO, 10 MAR - Non accenna ad attenuarsi l'incidenza del Covid in Calabria. Secondo quanto riporta il Bollettino quotidiano della Regione, redatto in base ai dati comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali, aumentano ancora, sia pure di poco, i contagi, passati da 2.532 a 2.599 (totale 235.836), così come registrano un incremento i ricoveri sia nei reparti di rianimazione (+2) che in quelli ordinari (+9). I nuovi tamponi effettuati sono 12.446 (totale 2.389.306), con il tasso di positività che scende dal 22,11% al 20,88. Cala anche il numero dei decessi, che sono 6 (ieri erano stati 7). I guariti sono 185.646 (+2.070), gli attualmente positivi 48.026 (+523) e gli isolati a domicilio 47.692 (+512). (ANSA).