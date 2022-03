Test patente con microcamere, denunciato da Polizia stradale

(ANSA) - CROTONE, 09 MAR - Ha utilizzato microcamere e microfoni nascosti per superare il test per la patente di guida.

Un giovane é stato denunciato in stato di libertà dalla polizia stradale a Crotone. L'episodio è accaduto nella sede provinciale della Motorizzazione civile.

"Avvalendosi dell'aiuto di complici - riferisce una nota la Polizia stradale - il giovane ha utilizzato le apparecchiature occultate sul corpo allo scopo di superare fraudolentemente l'esame".

Attraverso la trasmissione di immagini, video ed audio del test d'esame, il giovane riceveva dai complici le risposte ai test ed avrebbe, in tal modo, superato l'esame inducendo in errore i componenti della commissione esaminatrice. (ANSA).