Doping:trovato in possesso di anabolizzanti,denunciato da Cc

(ANSA) - CATANZARO, 09 MAR - Due scatole contenenti anabolizzanti privi del codice di autorizzazione al commercio in Italia sono stati trovati e sequestrati dai carabinieri di Catanzaro, coadiuvati da personale del nucleo cinofili di Vibo Valentia, nel corso di una perquisizione domiciliare. La persona trovata in possesso degli anabolizzanti è stata denunciata in stato di libertà.

La successiva attività investigativa, svolta dagli specialisti del Nas, ha consentito di individuare anche il fornitore degli anabolizzanti. Si tratta del proprietario di una palestra, che, a bordo di un veicolo, deteneva diversi medicinali e materiali di natura dopante assieme ad alcune buste da spedizione sigillate e con sovraimpressi i dati dei destinatari. Il valore commerciale del materiale sequestrato ammonta a circa tremila euro. (ANSA).