Casa:ricerca,in Calabria resta alta la fiducia nel mattone

(ANSA) - CATANZARO, 09 MAR - L'immobiliare si conferma un settore di investimento centrale in Calabria dove rispetto alla media dell'Italia, la fiducia nel mattone si dimostra decisamente alta.

Lo attestano i dati forniti dall'Osservatorio Sara Assicurazioni.

"Infatti, se da un lato la proprietà batte l'affitto 86% a 14% nella mentalità generale - riporta la ricerca - dall'altro per quasi un calabrese su due (48%) è importante che anche i giovani che lasciano l'abitazione di famiglia per rendersi autonomi provino a investire, fin da subito, nell'acquisto della casa, considerandolo il loro obiettivo prioritario".

Secondo i risultati della ricerca "numeri alla mano, il 53% dei calabresi, giovani e meno giovani sentirebbe più sua l'abitazione con l'acquisto, trattandosi anche di un investimento duraturo (49%). Questa potrebbe un giorno essere rivenduta (21%) e, sul lungo periodo, diventare magari un lascito per i figli (27%). La minoranza di coloro che, invece, guarda all'affitto, dichiara di prediligere questa formula soprattutto perché implica un minor carico di responsabilità (45%), ad esempio in caso di guasti e spese imprevisti. Conta anche il fatto che si risparmia sulle tasse (45%). La passione per il mattone resta alta nonostante qualche preoccupazione legata ai mutui (41%) e all'indebitamento sul lungo periodo e ai prezzi (27%). La casa non viene considerata solo come acquisto, ma anche come bene da curare e su cui investire: attraverso una manutenzione costante (67%), investimenti in sicurezza (32%) ma anche una polizza assicurativa (22%).In questo caso, le due garanzie cui si pensa di più, nell'ottica di proteggere il proprio bene, sono le coperture per danni e incidenti domestici (42%) e quelle contro furto e rapina (44%). Considerati gli effetti di eventi naturali e cambiamenti climatici, c'è anche un 44% che dichiara che si sentirebbe più sicuro con delle tutele contro fenomeni come alluvioni e terremoti".

"Come evidenzia il nostro Osservatorio - afferma Marco Brachini, direttore marketing, brand e customer relationship di Sara Assicurazioni - la casa si conferma anche oggi un bene di primaria importanza, fonte di sicurezza e stabilità: un bene da tutelare e manutenere con attenzione". (ANSA).