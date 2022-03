Premi: La Cava, finalisti Calaciura, Gangemi e Zaccuri

(ANSA) - BOVALINO, 07 MAR - Io sono Gesù di Giosuè Calaciura (Sellerio), Il popolo di mezzo di Mimmo Gangemi (Piemme) e La quercia di Brugel di Alessandro Zaccuri (Aboca) sono le tre opere finaliste della quinta edizione del Premio letterario Mario La Cava promosso e organizzato dal Comune di Bovalino in collaborazione con il Caffè letterario intitolato allo scrittore calabrese. La giuria, composta da Cinzia Leone, Giuseppe Lupo, Marco Gatto, Domenico Calabria e Pasquale Blefari, ha selezionato le opere finaliste tra le quindici in concorso. I soci del Caffè letterario, invece, sceglieranno l'opera vincitrice del Premio dei lettori. Il Premio speciale "La Melagrana" è andato a Luigi Maria Lombardi Satriani, professore emerito presso l'Università La Sapienza di Roma e che ha insegnato all'Università della Calabria dove è stato anche preside della Facoltà di Lettere e Filosofia e Prorettore per le attività culturali. Lomardia Satriani è stato inoltre presidente dell'Associazione Italiana per le Scienze Etno-Antropologiche (Aisea). Studioso dei fenomeni antropologici, ha pubblicato opere capitali sul tema, tradotte anche all'estero, tra cui ricordiamo alcune: Il ponte di San Giacomo (Premio Viareggio 1982), Diritto egemone diritto popolare, Nel labirinto, Il sogno di uno spazio. La cerimonia di consegna dei premi si svolgerà a Bovalino il prossimo 24 aprile. (ANSA).