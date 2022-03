Covid: dodici decessi e 1.493 nuovi contagi in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 07 MAR - Dodici decessi, di cui quattro avvenuti a febbraio, e 1.493 contagi riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria, con poco meno di 7 mila tamponi e il tasso che sale al 21,36% dal 18,02 di ieri. Aumentano i ricoveri nei reparti ordinari, +10 (277) e uno in meno in terapia intentiva (15). I guariti sono 179.188 (+1.761) mentre calano sia gli attualmente positivi, -280 (46.428), sia gli isolati 46.136 (-289).

In Calabria, ad oggi - riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti ammonta a 2.350.846, le persone risultate positive al Coronavirus sono 227.762.

(ANSA).