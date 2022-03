Corruzione: legale Luberto, certi insussistenza accusa

(ANSA) - CATANZARO, 07 MAR - "Abbiamo scelto il rito abbreviato perché eravamo certi che nei 15 faldoni di atti portati nel processo dalla Procura della Repubblica di Salerno vi fosse la prova della totale insussistenza dell'accusa. E così è stato". Lo dice all'ANSA l'avvocato Mario Papa, del Foro di Nola (Napoli), difensore dell'ex Procuratore della Repubblica aggiunto di Catanzaro Vincenzo Luberto, assolto dal Gup di Salerno "perché il fatto non sussiste", insieme all'ex deputato del Pd Ferdinando Aiello, nel processo con rito abbreviato in cui era accusato, tra l'altro, di corruzione in atti giudiziari e rivelazione di segreto d'ufficio.

"La formula assolutoria piena - aggiunge l'avvocato Papa - ci ripaga della meticolosa attività difensiva svolta, con totale sobrietà, negli ultimi due anni". (ANSA).