Ucraina:Castrovillari,un tir di aiuti e accoglienza profughi

(ANSA) - CASTROVILLARI, 06 MAR - E' partito il primo tir di aiuti alle popolazioni ucraine dalla città di Castrovillari dove sono arrivati anche i primi due profughi. Numerose le donazioni di alimenti di prima necessità e a lunga conservazione e medicinali di ogni genere raccolti da singoli cittadini e associazioni che hanno voluto unirsi alla staffetta di solidarietà in atto in ogni angolo d'Italia.

"Altri profughi in fuga dalla guerra arriveranno a inizio prossima settimana" ha detto il sindaco della città Domenico Lo Polito che ha lanciato un appello ai cittadini "che vogliono mettere a disposizione alloggi per l'accoglienza degli sfollati.

Chiedo a chi può, di comunicare la disponibilità di appartamenti ammobiliati, in forma gratuita o con corresponsione di regolare canone di locazione, da destinare temporaneamente ai profughi ucraini". (ANSA).