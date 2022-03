Covid: in Calabria 1.327 contagi e sette decessi

(ANSA) - CATANZARO, 06 MAR - Sono 1.327 (ieri erano 1.927), i contagi riscontrati nelle ultime ore in Calabria con 7.366 tamponi e il tasso di positività che dal 18,7 scende al 18,02%.

Sette i nuovi decessi che portano a 2.134 il totale delle vittime dall'esordio della pandemia. Calano i ricoverati, -3 (267) e -1 (16) nelle terapie intensive. I guariti ammontano a 177.427 (+1.203), gli attualmente positivi 46.708 (+117) e gli isolati 46.425 (+115).

In Calabria, ad oggi - riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.343.856.

Le persone risultate positive sono 226.269.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 4.336 (45 in reparto, 6 in terapia intensiva, 4.285 in isolamento domiciliare); casi chiusi 25.167 (24.934 guariti, 233 deceduti); Cosenza: casi attivi 14.860 (89 in reparto, 5 in terapia intensiva, 14.766 in isolamento domiciliare); casi chiusi 35.355 (34.443 guariti, 912 deceduti); Crotone: casi attivi 3.330 (29 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.301 in isolamento domiciliare); casi chiusi 19.572 (19.388 guariti, 184 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 11.481 (93 in reparto, 5 in terapia intensiva, 11.383 in isolamento domiciliare); casi chiusi 83.502 (82.862 guariti, 640 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 12.462 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12.451 in isolamento domiciliare); casi chiusi 14.362 (14.209 guariti, 153 deceduti). (ANSA).