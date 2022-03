Anziano si allontana da Rsa nel Cosentino,trovato senza vita

(ANSA) - SAN COSMO ALBANESE, 06 MAR - Si era allontanato dalla Rsa dove era ospite facendo perdere le proprie tracce. A quasi tre giorni dalla scomparsa, è stato trovato il corpo senza vita di un ottantasettenne di cui non si avevano notizie dal pomeriggio di venerdì a San Cosmo Albanese, in provincia di Cosenza. Il cadavere dell'anziano che era finito in un canalone non molto lontano dalla struttura dove era ospite, è stato individuato da un elicottero dei Vigili del fuoco che stava perlustrando la zona dove si erano concentrate le ricerche. Attualmente i vigili del fuoco, autorizzati del magistrato di turno, sono impegnati nelle operazioni di recupero della salma.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e personale delle Stazioni di Soccorso Alpino Sila Camigliatello e Pollino del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che hanno partecipato in questi giorni alle operazioni di ricerca. (ANSA).