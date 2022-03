Distrutta targa vittima corteo antifascista a Catanzaro

(ANSA) - CATANZARO, 05 MAR - Persone non identificate hanno distrutto la scorsa notte a Catanzaro la targa in memoria di Giuseppe Malacaria, operaio e militante socialista, ucciso da una bomba il 4 febbraio 1971 nel corso di una manifestazione con corteo antifascista.

La targa si trovava esposta, dal 4 febbraio 2007 in piazzetta della Libertà, nel centro storico del capoluogo calabrese dove si verificò la deflagrazione.

Indagini sono state avviate per risalire agli autori dell'atto vandalico. (ANSA).