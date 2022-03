Poste: a Reggio Calabria 4 donne al vertice dell'azienda

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 04 MAR - Poste Italiane si conferma un'azienda in 'rosa' anche in in Calabria. La filiale di Reggio Calabria è l'unica in tutto il Sud Italia, dove tutti e quattro i ruoli di responsabilità (direzione di Filiale, responsabile Risorse umane, responsabile Gestione operativa e responsabile Commerciale) sono ricoperti da donne.

Si tratta di Teresa Cozzolino (direttrice di Filiale), Rosaria Barbieri (responsabile Gestione Operativa) Margherita Ferraro (responsabile Risorse umane) e Maria Gabriella Lombardo (responsabile Commerciale) "La presenza femminile - è detto in una nota della società - è la maggioranza anche nella rete dei 161 uffici postali della provincia reggina: su 594 dipendenti assegnati, infatti, 311 sono donne. Di queste, 54 sono direttrici di uffici postali, molti dei quali situati in grossi centri abitati, come nel caso della sede centrale di via Miraglia a Reggio Calabria".

"Proprio grazie a questo importante risultato raggiunto anche nella provincia di Reggio Calabria - riporta ancora il comunicato - le politiche di parità di genere e la trasparenza di Poste Italiane sono state premiate con la riconferma, per il terzo anno consecutivo, nel Gender-Equality Index (GEI) 2022, il principale indice internazionale di riferimento che valuta la qualità delle iniziative aziendali per l'eguaglianza e l'inclusione". (ANSA).