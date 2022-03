Covid: Calabria, più contagi e nuovo ricovero in intensive

(ANSA) - CATANZARO, 04 MAR - Non accenna ad attenuarsi l'incidenza del Covid in Calabria. Aumentano i nuovi contagi, passati da 1.566 a 1.819 (con il totale che tocca quota 222.996), e si registra un ricovero in più nelle rianimazioni (totale 18). Stabili, invece, i pazienti nelle aree mediche, che restano fermi a 272. Sale il tasso di positività, passato dal 15,57% al 17,39, con altri 10.463 tamponi effettuati (totale 2.326.126). I nuovi decessi sono 7, con la cifra complessiva che tocca quota 2.117. Incremento dei guariti, che sono 2.019 in più (totale 174.816), mentre diminuiscono sia gli attualmente positivi, che risultano essere 46.063 (-207), che gli isolati a domicilio sono 45.773 (-208). I dati sono riportati nel Bollettino quotidiano della Regione, redatto sulla base delle comunicazioni delle Aziende sanitarie provinciali.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: - Catanzaro: casi attivi 4.118 (50 in reparto, 6 in terapia intensiva, 4.062 in isolamento domiciliare); casi chiusi 24.992 (24.762 guariti, 230 deceduti).

- Cosenza: casi attivi 13.694 (91 in reparto, 5 in terapia intensiva, 13.598 in isolamento domiciliare); casi chiusi 35.280 (34.377 guariti, 903 deceduti).

- Crotone: casi attivi 3.260 (29 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.231 in isolamento domiciliare); casi chiusi 19.424 (19.240 guariti, 184 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 12.041 (91 in reparto, 7 in terapia intensiva, 11.943 in isolamento domiciliare); casi chiusi 81.557 (80.922 guariti, 635 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 12.715 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12.704 in isolamento domiciliare); casi chiusi 14.079 (13.926 guariti, 153 deceduti). (ANSA).