Chiuso bar per 7 giorni, frequentato da pregiudicati

(ANSA) - CIRÒ MARINA, 04 MAR - I carabinieri della Compagnia di Cirò Marina hanno notificato un decreto di sospensione per sette giorni dell'attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche, emesso dal Questore di Crotone, Marco Giambra, al titolare del locale "Black & White".

L'esercente è stato denunciato per "inosservanza della normativa di Legge e delle ordinanze dell'Autorità di Pubblica Sicurezza".

Il provvedimento è stato adottato, su segnalazione dei militari dell'Arma, che hanno documentato alcuni episodi violenti, risse e tafferugli, verificatisi negli scorsi mesi, nelle immediate adiacenze del locale accertando, inoltre, la frequentazione da parte di pregiudicati. (ANSA).