Giro: Magorno, scelto logo tappa in partenza da Diamante

(ANSA) - DIAMANTE, 03 MAR - "E' stato scelto il logo della tappa del #GirodItalia che partirà da #Diamante il prossimo 13 maggio. I cittadini hanno votato l'antica Torre del Semaforo (u Zimàfuru), che caratterizza e sovrasta lo skyline del suggestivo centro storico di Diamante e che proprio in questo periodo, in omaggio al Giro, è stato illuminato di rosa". Così, in un post su Instagram, il sindaco di Diamante Ernesto Magorno, senatore di Italia Viva.

"La Torre - aggiunge Magorno - è circondata da una fascia tricolore percorsa da un corridore 'piccante'. Un omaggio al peperoncino e a tutte le eccellenze della nostra terra". (ANSA).