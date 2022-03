Discoteca abusiva sequestrata dai Nas a Reggio Calabria

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 02 MAR - Una discoteca allestita abusivamente è stata sequestrata a Reggio Calabria dai Nas dei carabinieri che hanno denunciato in stato di libertà il titolare per il reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo.

I militari, coadiuvati dai colleghi del Comando provinciale, hanno eseguito un controllo in un'attività di ristorazione nel quartiere Pellaro dove era stata organizzata anche una serata danzante. Nella circostanza è stata accertata la presenza di una tensostruttura di oltre 500 metri quadri montata nell'area esterna del ristorante adibita a discoteca e all'interno della quale, al momento del controllo, c'erano oltre 200 avventori prive di mascherina protettiva, senza adeguato distanziamento e senza indicazioni per le misure da adottare.

Il titolare dall'attività non è stato in grado di esibire alcun titolo autorizzativo né alcuna licenza per la discoteca e, pertanto, la tensostruttura e le attrezzature all'interno sono state sottoposte a sequestro penale.

I militari hanno comminato 1.200 euro per la violazione delle misure anti contagio Covid.