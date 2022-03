Covid:Calabria,contagi in calo (1.566) e sei decessi

(ANSA) - CATANZARO, 02 MAR - In calo i contagi riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria: sono 1.566 (ieri erano 2.292) con 10.057 tamponi eseguiti e il tasso di positività che dal 17,5 è sceso al 15,57%. Sei decessi che portano il totale a 2.016 dall'inizio della pandemia. Scendono anche i ricoveri nei reparti ordinari, -7; stabile, invece, il dato relativo all'occupazione dei posti letto nelle terapia intensive, 17. I guariti sono 171.102 (+2.249), mente diminuiscono sia gli attualmente positivi 46.164 (-689), sia gli isolati a domicilio 45.870 (-682).

In Calabria, ad oggi - riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.304.965.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 219.372.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti Catanzaro: casi attivi 4.378 (54 in reparto, 5 in terapia intensiva, 4.319 in isolamento domiciliare); casi chiusi 24.436 (24.208 guariti, 228 deceduti); Cosenza: casi attivi 12.932 (96 in reparto, 4 in terapia intensiva, 12.832 in isolamento domiciliare); casi chiusi 34.811 (33.913 guariti, 898 deceduti); Crotone: casi attivi 3.236 (27 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.209 in isolamento domiciliare); casi chiusi 19.094 (18.910 guariti, 184 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 12.766 (90 in reparto, 8 in terapia intensiva, 12.668 in isolamento domiciliare); casi chiusi 79.526 (78.895 guariti, 631 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 12.624 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12.615 in isolamento domiciliare); casi chiusi 13.743 (13.590 guariti, 153 deceduti). (ANSA).