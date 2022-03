Turismo:Occhiuto,stiamo investendo molto per ripartenza

1 (ANSA) - CATANZARO, 01 MAR - "Stiamo investendo molto sul rilancio e la ripartenza del turismo e questo settore, anche grazie all'impegno dell'assessore Fausto Orsomarso, può essere, sempre di più, una parte importante del Pil della regione". Lo ha detto il presidente della Regione Roberto Occhiuto in occasione della presentazione a Catanzaro del nuovo Dipartimento Turismo, Marketing territoriale e mobilità. Alla conferenza stampa oltre allo stesso Orsomarso ha partecipato anche il direttore generale del Dipartimento Antonella Cauteruccio.

"Il nostro obiettivo - ha sostenuto Occhiuto - è quello di fare arrivare i turisti. In questo senso ho avuto delle interlocuzioni con l'ad di Ita e sto tentando di acquisire le quote di Sacal. Avremo interlocuzioni anche con le Ferrovie. E' importante però - ha aggiunto il presidente - avere contesti turistici da promuovere in un ambito di marketing territoriale.

L'assessore Orsomarso ha presentato un buon Piano che, oltre a valorizzare gli aspetti legati all'ambiente, al mare, alla montagna che tutti conoscono, fa del paesaggio culturale un asset importante per lo sviluppo turistico. La cultura non è solo sedimentazione della storia ma deve essere un attrattore di sviluppo soprattutto turistico".

"Abbiamo pensato di dare anche uno strumento ulteriore al Dipartimento. In molte Regioni, non nella nostra, c'è un'Agenzia turistica. Abbiamo pensato così di modificare la mission di Calabria film commission che si occuperà di sviluppo turistico.

Un aspetto, quello del racconto della Calabria come un grande set, che era molto caro a Jole Santelli". "Nonostante la pandemia prima e gli echi della guerra in Ucraina adesso - ha detto l'assessore Orsomarso, che ha presentato anche il nuovo brand affidato ad un fiore, la Soldanella, che cresce solo nella regione e più precisamente in Sila - vorremmo tentare di presentare questo metodo di lavoro nuovo con ottimismo anche perché crediamo di meritare stagioni importanti. A fine marzo ci saranno gli Stati generali del turismo, un momento di proposta e di confronto con gli stakeholder e i territori per giungere, attraverso una concertazione, alla redazione del Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile 2022-2024". (ANSA).