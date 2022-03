Covid: Calabria, più contagi e calo ricoveri in reparti cura

(ANSA) - CATANZARO, 01 MAR - Aumento dei contagi, da 1.613 a 2.292 (dato complessivo 217.806), ma con un numero maggiore di tamponi effettuati, 13.072 (totale 2.294.908) rispetto agli 11.708 di ieri e con il tasso di positività che passa dal 13,7 al 17,5%; calo dei ricoveri, sia nelle terapie intensive che nei reparti ordinari, scesi rispettivamente di un'unità e di 10, con il totale che raggiunge quota 17 e 284; 9 decessi in più (dato complessivo 2.100); i guariti sono 168.853 (+1.484), gli attualmente positivi 46.853 (+799) e gli isolati a domicilio 46.552 (+810)). Sono i dati giornalieri relativi all'incidenza del Covid in Calabria comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: - Catanzaro: casi attivi 4.621 (65 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4.553 in isolamento domiciliare); casi chiusi 24.140 (23.913 guariti, 227 deceduti).

- Cosenza: casi attivi 12.937 (91 in reparto, 6 in terapia intensiva, 12.840 in isolamento domiciliare); casi chiusi 34.268 (33.372 guariti, 896 deceduti).

- Crotone: casi attivi 3.209 (25 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.184 in isolamento domiciliare); casi chiusi 18.962 (18.778 guariti, 184 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 13.229 (93 in reparto, 8 in terapia intensiva, 13.128 in isolamento domiciliare); casi chiusi 78.291 (77.661 guariti, 630 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 12.634 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12.625 in isolamento domiciliare); casi chiusi 13.697 (13.546 guariti, 151 deceduti). (ANSA).