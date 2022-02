Incendio in casa a Sellia Marina, era disabitata

(ANSA) - SELLIA MARINA, 28 FEB - Un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha interessato nella serata di ieri un'abitazione estiva su un unico livello di contrada Sena a Sellia Marina. Al momento in cui è scoppiato il rogo all'interno dell'abitazione non c'era nessuno.

Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina con il supporto di un'autobotte giunta dalla sede del comando provinciale di Catanzaro.

Le fiamme si sono propagate ad un furgone parcheggiato a poca distanza ma l'intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza del sito.

Non sono stati registrati danni alle persone. Sul posto anche i Carabinieri della locale Compagnia per gli adempimenti di competenza. Accertamenti sono stati avviato per tentare di risalire all'origine dell'incendio. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa. (ANSA).