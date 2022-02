Covid: in Calabria 1.613 nuovi contagi e sei decessi

(ANSA) - CATANZARO, 28 FEB - Sono 1.613, con 11.708 tamponi, i nuovi contagi riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria, ieri erano 1.097 ma con molti meno test eseguiti. Il tasso è sceso dal 14,55 al 13,78. Sei i nuovi decessi, stesso dato di ieri, che portano il totale delle vittime a 2.091. Aumentano gli ingressi nei reparti ordinari, +15 (294) , un posto occupato in meno in terapia intesiva (18). I guariti sono 167.369 (+1.534), mentre gli attualmente positivi 46.054 (+73) e gli isolati 45.742 (+59).

In Calabria, ad oggi - secondo i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti è pari a 2.281.836 e le persone risultate positive al Coronavirus sono 215.514.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 4766 (62 in reparto, 2 in terapia intensiva, 4702 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23792 (23566 guariti, 226 deceduti); Cosenza: casi attivi 12558 (100 in reparto, 7 in terapia intensiva, 12451 in isolamento domiciliare); casi chiusi 34147 (33254 guariti, 893 deceduti); Crotone: casi attivi 3168 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3140 in isolamento domiciliare); casi chiusi 18740 (18557 guariti, 183 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 12728 (91 in reparto, 9 in terapia intensiva, 12628 in isolamento domiciliare); casi chiusi 77746 (77119 guariti, 627 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 12617 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12605 in isolamento domiciliare); casi chiusi 13440 (13290 guariti, 150 deceduti). (ANSA).