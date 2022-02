Vigili fuoco: Usb,oltre 55 mila firme per petizione precari

(ANSA) - CATANZARO, 26 FEB - Oltre 56 mila firme sono state raccolte dai Vigili del fuoco aderenti al sindacato Usb nell'ambito della petizione avviata per chiedere "l'espletamento e l'assunzione tempestiva della procedura speciale di stabilizzazione dei precari in graduatoria fino ad esaurimento e l'assorbimento di tutte le graduatorie aperte". A darne notizia è l'Usb.

L'iniziativa è partita a gennaio scorso sia con la presenza di banchetti in piazza e sia online sulla piattaforma change.org (https://chng.it/2spYYxGVTR).

La petizione, fanno sapere dal sindacato, è approdata in Prima Commissione Affari Costituzionali del Senato e sulla vertenza è stata presentata un'interrogazione al Ministro dell'Interno a firma delle senatrici Paola Nugnes e Virginia La Mura e del senatore Matteo Mantero.

Nel testo dell'interrogazione, presentata con il sostegno del Partito della Rifondazione comunista, i senatori chiedono al Ministro quali interventi intenda adottare "per procedere alle urgenti assunzioni di vigili del fuoco con la procedura speciale di reclutamento, consapevole dell'urgenza di tali assunzioni per garantire un adeguato servizio ai cittadini che vivono in Italia e se, visto l'alto numero dei firmatari della petizione, non si voglia valutare l'opportunità di audire una delegazione dei firmatari". (ANSA).