Covid: in Calabria terapie intensive sopra soglia,13,2%

(ANSA) - CATANZARO, 25 FEB - I posti letto occupati da pazienti Covid 19 nei reparti di terapia intensiva in Calabria superano la soglia di allerta del 10% posizionandosi al 13,2%, piuttosto distante dal tasso medio nazionale che è pari all'8,4%. Il dato che riguarda i pazienti affetti da coronavirus e ospedalizzati in rianimazione vede la regione sempre al primo posto tra le regioni italiane seguita da Emilia Romagna (10,7%), Lazio (11,8%), Liguria (10,6%), Marche (11,3%), Sardegna (12,7%), Toscana (12,1%), Valle d'Aosta (11,8%).

Il tasso nazionale di occupazione nei reparti ordinari è invece del 18,5%, superando dunque la soglia di allerta del 15%. In Calabria la percentuale è pari al 27%. A livello nazionale sono 17 le Regioni e Province autonome sopra soglia. Emerge, si apprende, dalla tabella sugli indicatori decisionali del monitoraggio settimanale. (ANSA).