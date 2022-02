Covid: in Calabria 1.658 nuovi contagi e tre decessi

(ANSA) - CATANZARO, 25 FEB - Sono 1.658 i nuovi contagi riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria con oltre 10 mila tamponi eseguiti e il tasso di positività che dal 17,1 è sceso al 16,28. Tre i decessi che portano il totale delle vittime a 2.073. In calo i ricoveri, -5 nei reparti di cura (296) e tre in meno nelle terapie intensive (22). I guariti sono 163.074 (+1.472), gli attualmente positivi 46.521 (+183) e gli isolati 46.203 (+191).

In Calabria, ad oggi - riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione - il totale dei tamponi eseguiti è pari a 2.254.011 (+10.182).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 211.668.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro casi attivi 5293 (60 in reparto, 7 in terapia intensiva, 5226 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22876 (22652 guariti, 224 deceduti); Cosenza: casi attivi 11367 (107 in reparto, 9 in terapia intensiva, 11251 in isolamento domiciliare); casi chiusi 33912 (33031 guariti, 881 deceduti); Crotone: casi attivi 3155 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3133 in isolamento domiciliare); casi chiusi 18266 (18086 guariti, 180 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 14211 (87 in reparto, 9 in terapia intensiva, 14115 in isolamento domiciliare); casi chiusi 74498 (73873 guariti, 625 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 12320 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12306 in isolamento domiciliare); casi chiusi 13294 (13144 guariti, 150 deceduti).

(ANSA).