Carcere:Sappe,detenuto tenta suicidio, salvato da un agente

(ANSA) - CATANZARO, 25 FEB - Un detenuto originario della Puglia, recluso nella casa circondariale di Paola, ha tentato di togliersi la vita ed è stato salvato solo grazie all'intervento della Polizia penitenziaria. E' quanto rende noto il vicesegretario regionale del Sappe Salvatore Panaro.

L'uomo, secondo quanto riferisce il Sappe, si è appartato in bagno e ha tentato di impiccarsi utilizzando un laccio rudimentale che ha legato al collo e alle sbarre della finestra.

"A quel punto - aggiunge Panaro - un giovane poliziotto penitenziario è intervenuto ed ha per fortuna cambiato il corso del destino dell'uomo sottraendolo alla morte. Restano ignote le motivazioni che hanno portato il detenuto a porre in essere il gesto estremo. In ogni caso, il dato certo è che la scelta di togliersi la vita è originata da uno stato psicologico di disagio".

"La nuova direzione del carcere di Paola - prosegue il vicesegretario regionale del Sappe - è molto attenta al trattamento, al rinserimento sociale dei detenuti, ma è pur vero che chi è finito nelle maglie della devianza spesso è portatore di problematiche personali sociali e familiari. L'ennesimo tentato suicidio di una persona detenuta, sventato in tempo dalla professionalità ed attenzione dei poliziotti - sottolinea Panaro - dimostra come i problemi sociali e umani permangono, eccome, nei penitenziari".

"Quest'ultimo, ennesimo episodio - aggiunge il segretario generale nazionale del Sappe Donato Capece - dimostra come i problemi sociali e umani permangono, eccome, nei penitenziari, al di là del calo delle presenze. E si consideri che negli ultimi 20 anni le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria hanno sventato, nelle carceri del Paese, più di 23mila tentati suicidi ed impedito che quasi 175mila atti di autolesionismo potessero avere nefaste conseguenze". (ANSA).