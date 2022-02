Lavoro: vertenza Abramo, manifestazioni dipendenti

(ANSA) - CROTONE, 24 FEB - I lavoratori della società Abramo customer care, posta in amministrazione giudiziaria dopo la dichiarazione di insolvenza da parte del Tribunale di Roma, hanno promosso una serie di manifestazioni in Calabria per protestare contro il mancato pagamento degli ultimi stipendi. Le iniziative si sono svolte a Crotone, Catanzaro e Cosenza.

La manifestazione che ha registrato la maggiore partecipazione é stata quella di Crotone, dove la società ha il sito aziendale con il maggior numero di dipendenti, circa 1.200. L'intera città si è fermata per sostenere la protesta. In particolare, le attività commerciali del centro hanno abbassato le saracinesche in segno di solidarietà e sono stati tanti i cittadini che hanno partecipato alla manifestazione svoltasi davanti la Prefettura.

Luogo scelto perché la vicenda è adesso nelle mani del Ministero dello Sviluppo economico, che ha nominato tre commissari giudiziali per amministrare l'azienda in questo periodo di crisi.

Il pericolo che "la situazione degeneri provocando anche tensioni sociali" è stato sottolineato anche dai rappresentanti istituzionali che hanno partecipato all'iniziativa. "E' importante - ha detto il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce - che la città si sia stretta attorno ai lavoratori della Abramo customer care. Come Amministrazione comunale abbiamo aperto un Tavolo tecnico, ma purtroppo al ministero per lo Sviluppo economico stanno facendo i sordi. Accanto a me, in questa battaglia, ci sono tanti sindaci della provincia di Crotone".

