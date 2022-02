Droga:aveva Reddito e trasportava 13 kg marijuana, arrestato

(ANSA) - MELITO PORTO SALVO, 24 FEB - Un giovane di 28 anni é stato arrestato dalla Guardia di finanza dopo essere stato fermato per un controllo mentre viaggiava in auto sulla statale 106 jonica. Nel vano portabagagli della sua vettura il giovane nascondeva 13 chilogrammi e mezzo di marijuana contenuti in alcuni sacchi di plastica. L'arresto del giovane é stato eseguito dai finanzieri della Compagnia di Melito Porto Salvo.

Dai successivi accertamenti é emerso che il 28enne percepiva il Reddito di cittadinanza. L'arrestato, così, é stato segnalato dai finanzieri all'Inps perché proceda alla revoca del beneficio.

Il reato che viene contestato al giovane é traffico di sostanze stupefacenti. (ANSA).